Militares presos pela morte de músico no Rio pedem liberdade ao STM

O Supremo Tribunal Militar (STM) recebeu, na noite desta quinta-feira, 11, o pedido de habeas corpus dos 10 presos pelo assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos, alvejado no último domingo com 80 tiros.

O relator do caso é o ministro general Lúcio Mário de Barros Góes, com extensa formação militar.

Os dez militares foram presos na segunda-feira, 8, em flagrante. O carro em que estava Evandro com a família, em Guadalupe, zona norte do Rio, foi alvo de mais 80 tiros, que ainda feriram mais duas pessoas. O veículo foi supostamente confundido com um automóvel em que estariam criminosos.