Militares preocupados com o destino de Pazuello

Importante general da reserva resume o sentimento dos militares em relação ao destino de Eduardo Pazuello: teme que o ex-ministro da Saúde seja preso, como uma espécie de “prêmio” aos senadores da CPI da Covid. Esse mesmo general, ouvido reservadamente pela Coluna, não acredita que o Exército fará qualquer tentativa institucional de defender Pazuello, por mais injusta que possa ser a avaliação dos parlamentares. O motivo? Pazuello entrou no ministério como escolha pessoal do presidente Jair Bolsonaro e deixou o cargo da mesma forma.

Já era? Porém, entre generais de alta patente, a avaliação é de que as Forças já foram tragadas para o redemoinho da CPI com a convocação de Pazuello. Resta saber até que ponto os senadores terão força e disposição de puxar os fardados para o epicentro da crise.

Estrago. À frente de uma das mais importantes “instituições” da sociedade civil, Felipe Santa Cruz corrobora essa impressão: “Em nenhum outro momento, desde a redemocratização, dano tão grande foi causado à imagem das Forças”, diz o presidente da OAB.

Vá… O juiz Cícero Martins de Machado Filho, do TJ-RN, acatou, parcialmente, pedido do senador Jean Paul Prates (PT-RN) e determinou a suspensão de item em nota técnica da prefeitura de Natal que sugere a ivermectina como tratamento para a covid-19.

…com calma. O prefeito Álvaro Dias (MDB) poderá continuar se pronunciando a respeito do remédio, se assim o desejar. A proibição “representaria odiosa censura à liberdade de expressão”, escreveu o juiz.

Los três amigos. Omar Aziz (PSD-AM), Renan Calheiros (MDB-AL) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) não se desgrudam em Brasília.

Omar Aziz, senador (PSD-AM)

Dá um close. Veteranos de outras CPIs observam que Aziz rapidinho pegou gosto pelas câmeras e holofotes na presidência da comissão, como temia Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Dada… O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende instalar a comissão especial que analisará a reforma administrativa no próximo dia 18.

…a largada. Para que o prazo seja cumprido, o projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana. O relatório elaborado pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC) deve ser lido nesta terça-feira, 11.

CLICK. Um dia antes de passear de moto com Luciano Hang, Jair Bolsonaro divulgou nas redes uma montagem em que empina moto com Tarcísio de Freitas como garupa.

CV. O almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto, anda conversando com possíveis sucessores de Filipe Martins, o assessor de Bolsonaro que fez, na audiência do Senado, gesto de conotação racista, segundo a Polícia Legislativa.

CV 2. Como Filipe Martins é muito próximo da família Bolsonaro e tem participado de encontros com embaixadores ao lado de Eduardo Bolsonaro, diplomatas avaliam que o destino dele pode ser alguma boa embaixada brasileira.

Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB

“Ao virar sua metralhadora giratória contra a China, o presidente bombardeia a saúde dos brasileiros e os esforços dos governadores contra a covid.”



