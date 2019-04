Militares fazem alerta: o inimigo ainda é o PT

A possibilidade de Lula obter o benefício de uma prisão mais branda neste ano reacendeu um alerta na caserna. Militares de alta patente temem que, com liberdade para articular e receber visitas, o ex-presidente invista na criação de um novo “poste” para futuras eleições. O receio aumenta conforme os núcleos de poder da gestão Jair Bolsonaro se digladiam e a avaliação do governo dá sinais de estar em viés de baixa. Por isso, a ordem entre os militares é evitar disputas estéreis e se lembrar sempre de quem é o inimigo comum: a esquerda e o PT.

Posicionado. Com a escolha de Samuel Moreira para relatar a reforma da Previdência, João Doria será o fiador da negociação do relator diretamente com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes.

Na cara do gol. É na relatoria que moram os detalhes, as vírgulas do texto, as dificuldades de mérito na negociação. Parlamentares do Centrão apostam que o PSDB aproveitará para enfraquecer suas lideranças.

No mesmo time. A deferência de Rodrigo Maia a Doria não é à toa. Quando o presidente da Câmara ainda estava em campanha, o governador foi ao Rio Grande do Sul, um dia antes de embarcar para Davos, acompanhá-lo em conversa com Eduardo Leite e deputados.

Questão… O MDB apresenta hoje sua posição sobre a reforma da Previdência. Mudanças nos benefícios a idosos e a pessoas com deficiência e na aposentadoria rural são pontos que o partido rejeita.

Fechada. Capitalização e alternação na aposentadoria dos servidores são reconhecidos pelo MDB como importantes, mas que devem ser calibrados.

Na fila. Felipe Francischini (PSL-PR), presidente da CCJ, levará aos coordenadores de bancada três temas prioritários para fechar uma agenda: reforma tributária, PEC da prisão após segunda instância e um PL das terras indígenas.

O dia seguinte. Preterido por Rodrigo Maia para a relatoria da reforma da Previdência, Pedro Paulo (DEM-RJ) foi convidado para relatar e presidir a reforma tributária ou para assumir alguma das sub-relatorias da Previdência. Não aceitou.

Avant… Em sua estreia no debate de um tema espinhoso, o deputado João Campos (PSB-PE), filho do governador Eduardo Campos (1965-2014), ganhou nota 7,5 de seus colegas.

…première. Fez bom pronunciamento, mas teve participação ainda tímida para alguém de quem se espera protagonismo. É uma das apostas do PSDB nas eleições municipais de 2020.

Instagram. De um experiente deputado sobre os novatos da Câmara: a partir de agora, é hora de parar de tirar selfies e trabalhar.

Mesa redonda. O governador Renan Filho (MDB-AL) atacou de comentarista esportivo ao comentar a derrota do CSA no Brasileiro: “Tem de jogar fechado e ter jogadores rápidos para atuar em contra-ataque. De peito aberto, de igual pra igual, é complicado”.

Mais vagas. Desde o início do ano, o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, criou 2,8 mil vagas no sistema carcerário em SP, MS, PA e SC. Foram investidos R$ 172,4 milhões, sendo R$ 70 milhões do orçamento do Depen.

CLICK. O Maranhão lançou campanha contra a exploração sexual aliado ao turismo. O governador Flávio Dino (PCdoB) postou no Instagram.

COM REPORTAGEM DE JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA