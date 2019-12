Militares e mercado encerram 2019 fechados com Bolsonaro

Ao final deste primeiro ano de mandato, Jair Bolsonaro conseguiu aplicar uma massa corrida nas rachaduras surgidas em dois dos principais pilares de seu governo: os “M&Ms” (militares e mercado). No grupo dos fardados ainda restam arestas a aparar, mas a sensação é de que o pior já passou e a relação caminha para um ponto de equilíbrio, após desilusões dos dois lados. No mercado, reina a percepção de um Paulo Guedes muito independente, altivo, em um governo reformista e bastante favorável à criação de um ambiente legal para negócios.

Deu certo? A aprovação da previdência dos militares era a prioridade zero para melhorar a relação do presidente com os generais após a demissão de Santos Cruz do Planalto. Em sentido contrário, porém, a reestruturação das carreiras criou insatisfações na base.

Caminhão de melancia. Conforme relato de um general, “as expectativas foram se adequando à realidade” no trato diário entre os militares e o presidente.

Lista tríplice. As arestas a serem aparadas na relação Bolsonaro-militares atendem por Abraham Weintraub, Argentina e filhos do presidente. Os fardados querem a demissão do ministro, a distensão das relações com os hermanos e o freio de mão dos “meninos” puxado.

CLICK. Na COP-25, Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente, vestida com camiseta em apoio à ativista Greta Thunberg: “Na luta desde pirralha”.

Em vão. Ao saber que o TCU poderia aprovar uma inspeção para apurar se Estados nordestinos foram discriminados pela Caixa, o presidente do banco, Pedro Guimarães, sugeriu a seus comandados atuar para evitar a investigação.

Oxente. Segundo relatos, Guimarães disse que a contenção dos empréstimos ao Nordeste, região de maior resistência ao bolsonarismo, foi feita para “agradar ao chefe (Bolsonaro) do meu chefe (Guedes)”.

Em nota. A Caixa afirma que a inspeção faz parte da rotina de trabalho do órgão de controle após o recebimento de uma denúncia.

Preço… A projeção de Simone Tebet (MS) no Senado foi interpretada por colegas dela como um sinal de que suas ambições futuras não incluem mais o sonho de comandar a Casa.

…da fama. Com movimentos arrojados, Simone ganhou visibilidade nacional e se cacifou para voos eleitorais mais altos. Criou, porém, um certo desgaste com colegas que não gostaram da forma como ela conduziu a delicada pauta da prisão após segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

SINAIS PARTICULARES.

Simone Tebet, senadora (MDB-MS)

Balanço. A AGU quintuplicou o número de acordos fechados neste ano (16 mil) em relação a 2018. O órgão economizou R$ 2 bilhões com descontos nos valores devidos e redução de custos das ações.

Climão. O grupo Muda Senado não participou do jantar de confraternização oferecido pelo presidente Davi Alcolumbre. O encontro foi realizado na residência oficial do Senado e a ausência foi vista como um boicote por quem esteve lá.

Álibi. Um dos expoentes do grupo, Álvaro Dias disse à Coluna que ele e outros cinco senadores faltaram ao jantar porque acompanhavam no TSE o julgamento que cassou o mandato da senadora Selma Arruda. O senador negou que tenha havido um boicote ao evento de Alcolumbre.

BOMBOU NAS REDES!

Janaina Paaschoal, deputada estadual (PSL-SP): ‘Estão defendendo a redução da PEC (da segunda instância). Eu sustento que ela deve ser ampliada! Pela segurança jurídica, pela solução dos conflitos!”

