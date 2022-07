Militares com cargos ativos no Palácio frequentam comitê de campanha de Bolsonaro

Servidores com cargos ativos no Palácio do Planalto, os coronéis da reserva Élcio Franco e Flávio Peregrino foram vistos frequentando com alguma rotina o comitê de campanha de Jair Bolsonaro, no Lago Sul, em Brasília, durante o horário de expediente. O intercâmbio não é permitido.

TIME. Ambos atuam, segundo relatos, na equipe do agora candidato a vice-presidente, general Braga Netto. Procurados, eles não se manifestaram.

MILHAS. Recém-chegado de viagem a Portugal, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência) virou alvo de críticas no comitê de campanha de Bolsonaro. Ele ficou oito dias fora do País, enquanto a equipe se organizava. Auxiliares do presidente consideraram a viagem inoportuna. Ramos respondeu que estava a trabalho, cumprindo agenda diplomática com autoridades portuguesas.