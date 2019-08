Militares de alta patente apoiadores de Jair Bolsonaro estão em alerta com a eleição na Argentina. Temem que, com a economia patinando, a esquerda volte a ganhar força no Brasil também em 2022. As eleições municipais servirão de termômetro.

Diante da vitória da chapa de Christina Kirchner, o país vizinho enfrenta uma dura crise. Neste final de semana, o ministro da Fazenda pediu demissão.