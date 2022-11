Michelle vai assumir presidência do PL Mulher

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também vai assumir um cargo no partido de Jair Bolsonaro a partir do próximo ano. Ela foi convidada a se tornar presidente do PL Mulher.

O convite foi feito pela deputada Soraya Santos (PL-RJ), atual presidente do PL Mulher, que passará para o posto de vice. Segundo Soraya, Michelle aceitou o cargo. Integrantes da cúpula da legenda confirmaram a informação.

Soraya e Michelle se reuniram na última segunda-feira, 7, durante jantar com parlamentares da base aliada de Bolsonaro, que fizeram campanha para ele na eleição com viagens pelo país.

Como mostrou a Coluna, a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF), que também estava presente, planeja ajudar Michelle a manter a atuação em projetos sociais voltados para mulheres e crianças.

Ao deixar a presidência, Bolsonaro assumirá a função de presidente de honra da sigla.