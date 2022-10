Michelle ganha poder com eleição de Damares e Flávia Arruda se vê traída por Bolsonaro

Coluna do Estadão

Michelle Bolsonaro tem atuado com desenvoltura no comitê de campanha de Bolsonaro neste 2º turno. Credita-se a ela os 714 mil votos conquistados por Damares Alves (Republicanos) na eleição ao Senado pelo DF. O presidente não se engajou pela aliada Flávia Arruda (PL-DF), que disputava o cargo.

NO BANCO. Os amigos de Flávia Arruda, que por sua vez teve 429 mil votos, têm dito que, como ela foi “traída” por Bolsonaro, sente-se agora desobrigada de qualquer compromisso com o presidente para ajudá-lo no 2º turno.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Michelle Bolsonaro, primeira-dama