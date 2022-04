Incumbida da missão de entrar na campanha eleitoral do marido e melhorar a imagem do presidente com as mulheres, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participou pela primeira vez desde o início do governo de um encontro com a bancada feminina da Câmara, na última quarta-feira, 13.

Michelle não discursou. Apenas acompanhou Bolsonaro na sanção de dois projetos da deputadas.