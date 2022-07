Mesmo fora do governo, Tereza Cristina negociou Plano Safra

Apesar de não estar mais no Ministério da Agricultura, Tereza Cristina segue atuando nos bastidores em prol do agronegócio no governo. Ela e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foram os responsáveis por convencer Paulo Guedes a ampliar os recursos para atender os pedidos do setor no Plano Safra, que ficou em cerca de R$ 341 bilhões.

RESISTÊNCIA. Questionado se foi fácil convencer Guedes, um deputado da bancada do agronegócio respondeu, em tom irônico: “Sim, só levou seis meses”.

AJUDA?. Tereza tem sido chamada de “presidente” por pessoas próximas por ter sido cotada para a vice de Bolsonaro. Mas costuma responder que isso a atrapalha. Capitão Contar (PRTB), pré-candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, tenta emplacar a versão que Tereza pode abandonar a eleição local, o que afetaria o aliado Eduardo Riedel (PSDB).

Sinais Particulares, por Kléber Sales

Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura