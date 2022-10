Mesmo eleita pelo DF, Damares pede para ocupar imóvel funcional em Brasília

A senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), solicitou ao Senado um apartamento funcional para morar quando assumir o mandato, em janeiro. Por meio de ofício, ela pediu para ocupar o imóvel atualmente cedido ao senador Telmário Mota (Pros-RR), também bolsonarista, que não se reelegeu. Nenhum dos senadores que representam o DF utiliza atualmente o benefício, que é oferecido aos parlamentares que são de fora da capital e precisam se instalar em Brasília para trabalhar. Damares também indicou preferência por ocupar o gabinete do senador Flávio Arns (Podemos-PR) no Senado, alegando ser o mais próximo das comissões.

DESISTI. Após ser questionada pela Coluna, na sexta (21), Damares enviou outro ofício ao Senado pedindo para abrir mão do apartamento. Ela afirma que foi orientada a ocupar o imóvel por razões de segurança, mas que “não quer”.

CEP. Damares não foi a única a encaminhar suas preferências. Senador eleito pelo Paraná, Sergio Moro (União) deseja ocupar o apartamento funcional atualmente cedido a Luiz do Carmo (MDB-GO), que também deixa o Congresso.

DESEJO. Moro indicou cinco opções preferenciais de gabinete, entre as quais o gabinete do ex-líder do governo Fernando Bezerra (MDB-PE), um dos mais disputados por ser perto do plenário. No Senado, é praxe que o comando da Casa tente contemplar as preferências dos recém-eleitos. Já na Câmara, o sistema de distribuição costuma ser apenas por sorteio.

