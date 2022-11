Mesmo com estouro do teto, PT não cumprirá promessas de campanha em 2023

Mesmo com a intenção de furar o teto de gastos no ano que vem para cobrir gastos extras, integrantes do PT já admitem nos bastidores que algumas das promessas de campanha não serão atendidas no primeiro ano de governo. É tratada como “improvável” a concessão, já no início de 2023, do adicional de R$ 150 por criança em idade escolar aos beneficiários do Auxílio Brasil. Há defasagem no cadastro da população atendida, o que dificulta mensurar a quantidade de filhos por pessoa atendida e, consequentemente, o custo efetivo do programa. Além disso, o PT trabalha com o limite de estouro em cerca de R$ 200 bilhões, o que também deixará de fora a retomada de investimentos em infraestrutura apregoada por Lula.

Aloizio Mercadante identificou aproximadamente 14 mil obras paradas e diz querer viabilizar a conclusão daquelas que não dependem da obtenção de licenças ou de aprovação em comissões. A medida também é uma tentativa do PT de se aproximar de prefeitos e governadores da oposição, que poderiam indicar projetos prioritários.

Também estão fora das conversas de 2023 o aumento da isenção do IR para R$ 5.000.

Pronto, falei! Oriovisto Guimarães, senador (Podemos-PR)

“Se Bolsonaro for sábio, pode capitalizar esse descontentamento com a eleição do Lula e voltar em 2026, mas não com cantoria em quartel, nem com bloqueio de estradas.”

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Acompanhado da secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy, reuniu-se com investidores em Portugal, na casa do embaixador brasileiro Raimundo Carreiro.