Mesmo após demissão de Coelho, parlamentares querem pressão sobre Petrobras

Mesmo com a queda do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, lideranças da Câmara querem manter a pressão sobre a estatal contra o reajuste no preço dos combustíveis. A ideia é evitar que o eventual substituto de Coelho continue a seguir o mesmo perfil dos antecessores – já foram três no governo Jair Bolsonaro. A reunião de líderes com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), está mantida para discutir o tema e buscar formas de barrar novos aumentos.

Líder na Câmara do partido de Bolsonaro, o PL, o deputado Altineu Côrtes (RJ) é um dos principais defensores da ideia de buscar formas de bancar um subsídio para combustíveis. O tema deve ser levado na reunião de líderes. Ele também é a favor da criação de uma CPI da Petrobras para, de acordo com ele, identificar “os interesses por trás das exportações de petróleo”.

“Queremos saber quem é do conselho que está ligado a isso, quem são os funcionários responsáveis pela composição do preço e as ramificações deles com essas questões de importação e exportação, onde estão os conselheiros que aprovaram esses aumentos e para quais empresas trabalham, se possuem ações de outras empresas, são muitas questões”, disse Côrtes.