Agentes do mercado têm dito a petistas que tão importante quanto o novo ministro da Fazenda é o segundo escalão da pasta. Em caso de indicação de um político, como foi Antonio Palocci em 2003, a recomendação é que se repita a qualidade dos técnicos vista no passado com Marcos Lisboa e Bernard Appy.

