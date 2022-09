Mendonça Filho quer ir à Justiça contra Bivar para liberar repasse de doações

Coluna do Estadão

O ex-ministro Mendonça Filho (União Brasil) afirmou que vai notificar em caráter extrajudicial, nesta segunda-feira, o presidente do União, Luciano Bivar, para liberar imediatamente repasse das doações de pessoas físicas para a sua campanha. Ele acusa Bivar de “perseguição” por suposto atraso nas transferências. Os dois disputam vaga de deputado federal por Pernambuco.

Ao ex-ministro, o partido alegou que a situação envolve processo interno de compliance. “Falta menos de um mês para a eleição e eu estou sem acesso à maior parte dos recursos que recebi. Preciso ter condições de fazer campanha. É uma aberração”, disse o ex-ministro à Coluna.

Até o momento, Mendonça Filho recebeu R$ 731,2 mil em doações, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As maiores quantias foram transferidas pelo ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga e pelo empresário Pedro Jereissati. Eles doaram R$ 100 mil cada.

Como mostrou a Coluna, antes de decidir disputar a reeleição na Câmara, Bivar teve que resolver impasses locais. A expectativa da legenda inicialmente era conquistar apenas duas vagas de deputado, e o União já tinha as candidaturas de Mendonça Filho e Fernando Coelho. Em um novo cálculo, no entanto, a avaliação da cúpula foi de que haveria espaço para conquistar três cadeiras.

