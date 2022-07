Membros da OAB associam avanço do Cade à pressão da OCDE

Membros da OAB creem que a iniciativa do superintendente do Cade, Alexandre Barreto, contra a tabela de honorários advocatícios tem relação com a tentativa do governo Bolsonaro de entrar para a OCDE.

SIGNIFICA?. A entidade está impondo a extinção do piso da classe ao Brasil, exigência que, segundo os advogados, não é cobrada dos sócios europeus. Foi na gestão de Barreto na presidência do Cade que o órgão entrou para o comitê de concorrência da OCDE.