Melhora do emprego e auxílio da pandemia ajudam Bolsonaro na classe C

A pesquisa Ipec mostra que Jair Bolsonaro (PL) leva vantagem sobre Lula (PT) não apenas entre os eleitores mais ricos, mas também entre os de faixa de renda intermediária, de 2 a 5 salários mínimos (de R$ 2.400 a R$ 6.000 mensais). Responsável por cunhar o termo “nova classe média” nos tempos do governo do PT, Marcelo Neri acredita que a preferência por Bolsonaro nesse grupo pode ter relação com a distribuição de benefícios, como o Auxílio Emergencial durante a pandemia, a queda dos preços dos combustíveis e a melhora recente nos indicadores de desemprego. “Embora os programas sociais do atual governo não sejam efetivos no combate à pobreza, porque são desfocalizados, parecem funcionar no quesito eleitoral”, diz.

LETRA. Embora Lula prometa a volta da carne nas refeições, Neri observa que esta classe média é mais identificada com outro C, o da carteira de trabalho, a maior aspiração deste grupo social.

VERANICO. O economista avalia ainda que o maior rival de Bolsonaro pode ser a versão dele de 2020, quando distribuiu sem critério o Auxílio Emergencial. Na época, o grupo que se aproxima da classe C inchou, com pessoas pobres experimentando uma breve melhora. “Talvez Bolsonaro não queira agora confrontar a memória dos tempos do Lula, mas os da ascensão de 2020, que durou pouco, mas existiu.”

PRONTO, FALEI! Paulinho da Força, presidente do Solidariedade

“Como a democracia corre risco, a posse do Alexandre de Moraes no TSE passou a ser ato político. A ida do Bolsonaro traz alívio. Ninguém vai a uma casa que quer fechar.”

CLICK. Janja, mulher de Lula (PT)

Cinco dias após abrir sua conta no Instagram para o público em geral, postou vídeo com Lu Alckmin, a ex-primeira-dama de SP, em ato de campanha.