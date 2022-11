MDB e União vão discutir possível aliança na próxima quarta, 9

Lideranças do MDB e do União Brasil vão se reunir na próxima quarta-feira, 9, em Brasília, para discutir uma possível aliança no Congresso entre os partidos, que, juntos, poderiam compor um bloco com 101 deputados federais e 18 senadores.

A articulação tem sido capitaneada por nomes ligados ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentam formar uma base mais sólida para o petista no Legislativo. Mas, a iniciativa ainda deve enfrentar resistência em parte das sigas, especialmente na ala bolsonarista do União, que está dividido.

Antes do primeiro turno, o União também abriu discussões semelhantes com o PP. Inicialmente, a ideia era fazer uma fusão, que depois passou para uma federação, e, agora, seria no máximo um bloco partidário, de acordo com integrantes das duas legendas. A formação de blocos é usada para a distribuição de comissões.

No MDB, um dos maiores entusiastas da possível aliança com o União é o senador Renan Calheiros (AL). Renan tenta mostrar a Lula que é possível fazer uma articulação sem o ‘centrão’, a fim de evitar a reeleição de um dos seus principais adversários, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).