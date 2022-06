MDB e tucanos travam duelo sobre quem dá primeiro passo para aliança no RS

Integrantes do PSDB e do MDB vivem um duelo no Rio Grande do Sul. Tucanos querem que o partido de Simone Tebet (MDB) dê apoio a Eduardo Leite (PSDB) antes mesmo de ele oficializar a sua candidatura ao governo do Estado. Já o MDB gaúcho, o maior partido do Estado, até aceita negociar, mas exige que Leite diga antes se será mesmo candidato.

MAIS?. Do lado de Tebet, há “espanto” com os pedidos do PSDB nos Estados. Emedebistas dizem que o partido incluiu novos condicionantes após a aliança já ter sido fechada. Dirigentes arbitram união ainda em MG, MS e PE. Para o MDB, nos dois últimos não tem jeito, e os partidos seguirão separados.

VERSÕES. Líder do MDB do Ceará, Eunício Oliveira quer expulsar dois correligionários por infidelidade partidária. No plano nacional, ele estimula apoio a Lula em detrimento de Tebet.