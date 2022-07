MDB do RS decide apoiar Eduardo Leite e destrava acordo com PSDB nacional

Em convenção neste domingo, 31, o MDB do Rio Grande do Sul decidiu apoiar o indicativo da direção nacional do partido e abrir mão da candidatura local em prol de Eduardo Leite (PSDB).

Dessa forma, o então candidato Gabriel Souza vai ocupar a vaga de vice na chapa de Leite.

A votação foi apertada, 239 votos a favor da aliança com o PSDB ante 212 votos contrários.

Com a oficialização do MDB gaúcho, PSDB e MDB voltam a negociar vice de Simone Tebet (MDB) no plano nacional, com a possibilidade de os tucanos indicarem o nome que vai compor a chapa da candidata. O nome preferido dela no PSDB é o de Tasso Jereissati mas ele indicou a correligionários que prefere não ser candidato, o que pode levar a sigla a indicar ou José Aníbal ou Mara Gabrilli, ambos do PSDB de São Paulo.