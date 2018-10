MDB de São Paulo anuncia apoio a Marcio França

Depois de Paulo Skaf declarar apoio a Márcio França na corrida ao governo de São Paulo, o MDB paulista se prepara para também caminhar junto do candidato do PSB contra João Doria (PSDB). O partido vai divulgar nota logo mais anunciando oficialmente que ajudará na campanha de França.

Ontem, Paulo Skaf, que ficou em terceiro lugar na disputa ao governo, já havia manifestado apoio pessoal a França. A tendência é que França se comprometa com alguns pontos do programa de governo de Skaf. O principal deles é de “levar o padrão Sesi para as escolas estaduais”, bandeira de campanha do emedebista.(Naira Trindade)

Leia a íntegra da nota:

Márcio França para mudar São Paulo

A eleição no primeiro turno mostrou que o povo de São Paulo quer mudar. Os paulistas deixaram claro que essa mudança não é nem o PT nem o PSDB, que governo o Estado há 24 anos.

Ciente disso, o MDB paulista defendeu um projeto de mudança em São Paulo, muito bem representado pela candidatura de Paulo Skaf.

Agora, no segundo turno, precisamos manter esse espírito de mudança.

Neste momento, entendemos que Márcio França é o candidato que melhor representa isso.

Presidente do MDB de São Paulo, deputado federal Baleia Rossi