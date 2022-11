MDB avança em diálogo com o União, mas cobra apoio do PT

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirma que houve “disponibilidade total de parte a parte” no encontro de membros do MDB com o União Brasil na última quarta (9). Inconformado com a possível recondução de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara, ele tenta um bloco para superar o tamanho do Centrão no Legislativo. Para as tratativas avançarem, Renan diz aguardar sinais do PT, partido do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do PSD, que deve compor a base aliada da próxima gestão.

Além de Renan, participaram do jantar o presidente do União, Luciano Bivar (PE), o secretário-geral do União, ACM Neto (BA), o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), e o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL). Baleia Rossi (SP), presidente do MDB, procurou Bivar para dizer que tudo o que fosse dito teria o aval dele. Bivar relatou a aliados que saiu otimista da conversa.

À Coluna, Isnaldo Bulhões disse que a articulação vai depender do novo governo. “Acho que está ficando até um pouco atrasado esse diálogo”, criticou Isnaldo. Ele expôs o receio de que o PL, partido de Jair Bolsonaro, mantenha a maioria na Câmara e no Senado.

“Não se pode correr o risco de o Congresso ficar aparelhado com partidos que não sejam verdadeiramente aliados. O PT precisam acordar para a definição da sua base, deveria ser uma pauta prioritária”, disse Bulhões.