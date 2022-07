O MDB gaúcho adiou a reunião no domingo que decidiria se Gabriel Souza segue na disputa pelo governo do Estado ou se aceita ser vice de Eduardo Leite (PSDB). Tucanos, por sua vez, afirmam que o adiamento do MDB do RS implica adiar também o anúncio da vice de Simone Tebet (MDB).

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Eduardo Leite, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul (PSDB)