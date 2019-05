MBL quer barrar projeto que dá verba indenizatória a fiscais de SP

O MBL entrou com uma ação popular no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra o projeto de lei enviado pelo Executivo à Assembleia que garante o pagamento de verba indenizatória a fiscais do Estado, responsáveis pela inspeção de tributos.

Segundo alega o advogado Rubinho Nunes, que assina o documento, o PLC 5 de 2019 atenta contra a moralidade e o teto de gastos. Fiscais são considerados da elite do funcionalismo.

Na semana passada, o youtuber e deputado estadual Arthur do Val (DEM-SP) subiu à tribuna da Alesp para citar, nominalmente, contracheques da categoria. Segundo o membro do MBL, um deles chegou a receber remuneração líquida de R$ 92 mil, em março. O discurso causou alvoroço na Casa e a votação, que seria no dia seguinte, retirada de pauta.