MBL distribuirá cerveja em ato contra Bolsonaro

O MBL distribuirá cerveja durante um ato em São Paulo neste sábado, 14, após um “adesivaço” contra Jair Bolsonaro. A manifestação será nos moldes da do último sábado, que reuniu cerca de 100 voluntários, para espalhar lambe-lambes contra o presidente por ruas do centro da capital.

Militantes serão convocados pelo grupo e quem participar do adesivaço deste próximo sábado ganhará uma pulseira para ter direito a cerveja. O grupo promete cerveja extra a quem levar comprovante de vacinação contra a covid-19.

“Nossa militância é divertida, todos nossos atos terminam com uma confraternização”, disse o vereador Rubinho Nunes (PSL), integrante do movimento. “Resolvemos incentivar a vacinação, ainda mais neste final de semana que haverá a Virada da Vacina, e oferecer um prêmio para quem apresentar o comprovante de vacinação. A pessoa receberá uma cerveja a mais.”

De olho em 2022, o deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP) usará um carro de som para fazer uma “aula pública” sobre impeachment e sobre construção de uma terceira via no Brasil durante o ato. Ele é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo.