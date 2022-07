MBL alega que Juliette fez campanha para Lula e pede multa

O MBL protocolou uma representação no Ministério Público Eleitoral (MPE) contra a cantora Juliette por campanha antecipada a favor do presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. No documento, assinado pelo vereador de São Paulo Rubinho Nunes e o pré-candidato à Alesp Guto Zacarias, o grupo a acusa de realizar um “showmício” em Caruaru, no Pernambuco.

“Foi realizado verdadeiro showmício, pago com verbas públicas, em favor do Representado Lula, o que ofende frontalmente a legislação eleitoral, que veda a realização dessa forma de propaganda eleitoral durante o período de campanha oficial.”

Durante a apresentação, contratada pela prefeitura da cidade, o público gritou o nome do petista. A artista, segundo o MBL, incentivou a manifestação política da plateia. Como pena, a acusação defende que Juliette e Lula sejam multados, mas não sugerem valores. Pede ainda que seja realizada oitiva de testemunhas.