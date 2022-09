MBL acusa Marcos Pontes de propaganda irregular por pedir votos em culto

O MBL protocolou, nesta segunda-feira, 5, uma representação no TRE-SP em que acusa o candidato a senador Marcos Pontes (PL-SP) de propaganda eleitoral irregular por ter pedido votos em culto da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil.

Durante a cerimônia, que celebrou os 80 da entidade, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia e o postulante à Câmara Sylvio Malheiro (PTB-SP), também denunciado na ação, pediram voto e foram alvo de protesto de um fiel.

A peça, assinada pelo advogado Arthur Rollo e o candidato do MBL a deputado federal Cristiano Beraldo (partido-estado), pede aplicação de multa a cada um dos acusados em valores que podem variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil, além da retirada de publicações de malheiros sobre o culto no Facebook e no Instagram. Defendem ainda a proibição de novas manifestações eleitorais em templos religiosos.

O texto cita o art. 37 da legislação eleitoral, segundo o qual “é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza” em “bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum”. Também foram elencados precedentes em que a Justiça Eleitoral puniu manifestações eleitorais em igrejas.

Coluna do Estadão: Às vésperas da eleição, governistas mudam discurso sobre piso da enfermagem