Mauro Ricardo deixa Prefeitura de São Paulo

O secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, considerado um dos principais apoios do prefeito Bruno Covas (PSDB), está deixando o cargo.

Rubens Risek, titular da Justiça, assumirá o posto. A procuradora Marina Magro vai acumular as funções de Secretária de Justiça e Procuradora Geral do Município (PGM).

Quando assumiu, Mauro Ricardo Costa disse ao prefeito que ficaria apenas um ano na articulação do Governo. Esse prazo foi “estourado” em cinco meses. De acordo com a Prefeitura, ele deverá continuar colaborando com a gestão.