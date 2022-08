Marqueteiros veem maior relevância da TV na eleição pós-pandemia

A entrevista de Jair Bolsonaro ao JN ontem à noite deu largada às campanhas na TV em uma eleição em que marqueteiros preveem um retorno da relevância do veículo. Em 2018, Bolsonaro se elegeu com oito segundos de aparição na TV (em que pese a cobertura do atentado que ele sofreu) e não faltou quem decretasse o fim do jeito tradicional de vender os candidatos. Neste ano, profissionais que atuam nas campanhas apontam que a audiência de telejornais aumentou depois da pandemia, em um novo padrão de comportamento. Além disso, o próprio Bolsonaro, que não ligava para a mídia, está sendo aconselhado por auxiliares mais afeitos à TV, como o ministro Fábio Faria, genro de Silvio Santos, e o publicitário Fabio Wajngarten.

TELÃO. “O brasileiro adora ver TV na sala com a família reunida. Gosta de esporte e novela, mas também de realities e de jornalismo. A TV aberta ainda terá vida longa no Brasil”, diz Wajngarten.

MULTIDÃO. “A TV volta a jogar um papel muito importante nesta eleição. A audiência do JN chega a 38 milhões de pessoas, e o horário eleitoral vai ter uma audiência muito maior do que 2018”, afirma Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula (PT).

CANOAS. Para Felipe Soutello, da campanha de Simone Tebet (MDB), a TV é importante porque ajuda a pautar as redes sociais. “O momento é de intermeios. O importante é ter presença em todos os meios para gerar engajamento”, afirma. Ao longo do dia, Bolsonaro agitou sua torcida nas redes sociais à espera da entrevista, com vídeos e fotos dos bastidores de sua preparação.

CLICK. Comitiva presidencial, viagem ao Rio

Jair Bolsonaro viajou para entrevista ao Jornal Nacional acompanhado dos ministros Ciro Nogueira, Fábio Faria e Paulo Guedes, além do filho Flávio.