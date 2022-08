A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) não descarta uma aproximação do presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. “Na democracia, as pessoas conversam em cima de propostas. E as divergências não são impeditivas para o diálogo”.

Coluna do Estadão: Presidente do PL tenta agenda com Moraes, apesar de cerco a empresários