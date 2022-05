Marina Helena deixa comando do Millenium para se candidatar pelo Novo

A economista Marina Helena Santos, que foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia (2019-2020), deixará o comando do Instituto Millenium, de difusão do pensamento liberal. O anúncio está previsto para amanhã.

Marina Helena estava no comando do instituto desde outubro e vai sair para se candidatar a deputado federal pelo Partido Novo, em São Paulo. Em seu lugar assume a economista Milla Maia.