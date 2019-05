A deputada federal Marília Arraes (PT) tem conversado com os irmãos Cid e Ciro Gomes para tentar fechar uma aliança com o PDT para a prefeitura do Recife. Quer atrair o deputado Túlio Gadelha para ser seu vice. Os Gomes gostaram.

No ano passado, foi uma das candidatas mais competitivas a governo de Estado do PT, mas sua campanha foi rifada por uma negociação com o PSB – o então governador, Paulo Câmara (PSB), acabou reeleito para mais quatro anos.