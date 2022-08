Marianne Pinotti (PSB) recebeu da campanha de Fernando Haddad (PT) a sinalização de que só não será a vice na chapa ao governo paulista se o partido avançar em tratativas com outras siglas. O PSOL, que disputava a vaga, já se entendeu com o PSB – Juliano Medeiros, presidente do PSOL, ocupará a suplência de Márcio França.

