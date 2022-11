Coluna do Estadão

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira iniciou conversas com aliados com vistas a suceder Arthur Lira na presidência da Câmara.

Na última eleição, em 2021, ele abriu mão de concorrer para apoiar Lira. Em troca, o presidente da Câmara ofereceu ao Republicanos a indicação ao Tribunal de Contas da União, mas o nome ainda não foi levado à votação.