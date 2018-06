Marcos Montes será o vice de Anastasia em Minas

O candidato ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB), anuncia nesta segunda-feira o escolhido para vice na sua chapa. Será o deputado federal Marcos Montes (PSD). O anúncio será feito num ato em Uberaba (MG), sem a presença do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que passou a evitar atos públicos depois de ser citado na delação da JBS.

O presidenciável tucano Geraldo Alckmin irá ao evento. Ele não compareceu no lançamento da candidatura de Anastasia e foi criticado por isso. O tucano decidiu reforçar a presença em Minas, segundo maior colégio eleitoral, intensificando agendas no Estado. A última pesquisa Datafolha mostra Alckmin com 6% e 7% das intenções de votos, dependendo do cenário, atrás de Lula (PT), Jair Bolsonaro (PSL) e Marina Silva (Rede). (Pedro Venceslau)