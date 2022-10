Marco Aurélio Mello diz que dossiê de Vaccari sobre Lava Jato é sinal de desespero

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou que o dossiê produzido pelo ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto sobre a Lava Jato revelado pela Coluna é sinal de desespero com cenário de segundo turno e representa tentativa de esvaziar a operação.

“Essa história de acusado tentar esvaziar o que foi feito na Lava Jato faz parte do direito de espernear. Isso aí sinaliza que há gente desesperada no segundo turno”, disse.

