Marcio Lacerda chama PSB de “desprezível” ao ter candidatura rifada

O ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) divulgou nota na qual informa que foi informado nesta quarta-feira pelo presidente do PSB, Carlos Siqueira, que ele não será mais candidato ao governo de Minas Gerais. Ele diz que recebeu a notícia com “indignação, perplexidade, revolta e desprezo”. A decisão do PSB ocorre em retribuição ao PT, que retirou a candidatura de Marília Arraes (PT) ao governo de Pernambuco para apoiar a reeleição de Paulo Câmara (PSB).

“Na tarde de hoje fui surpreendido pelo meu partido, o PSB, que através do seu presidente Carlos Siqueira, que ao contrário de diversas manifestações anteriores onde disse clara e publicamente que a nossa candidatura era uma das prioridades do partido, veio a Belo

Horizonte comunicar que a direção nacional do partido tomou a decisão política de alinhamento com o PT em Minas Gerais. A mim foi oferecida, como alternativa à candidatura ao governo do Estado, a candidatura ao Senado em uma composição com o Partido dos

Trabalhadores, sugestão com a qual prontamente discordei”, diz a nota. O PT vai lançar em Minas a reeleição de Fernando Pimentel.

Leia a íntegra da nota: