Márcio França compara candidatura de Tarcísio a Kinder Ovo por aliança com o PSDB-SP

Derrotado na eleição ao Senado, o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) gravou vídeo em que compara a candidatura de Tarcísio de Freitas ao chocolate Kinder Ovo, conhecido por trazer o brinde na parte de dentro.

A surpresa, no caso da chapa do bolsonarista, seria a presença de João Doria, do PSDB, mesmo partido do atual governador, Rodrigo Garcia, que declarou apoio a Tarcísio.

Apesar das críticas à união do bolsonarista aos tucanos, França tentou costurar apoio de Garcia a Haddad, mas não teve sucesso.

