Márcio França agora quer esperar pelo PSD para responder se apoiará Haddad

Márcio França (PSB), que negocia com o PT abrir mão da disputa ao governo em troca da vaga de candidato ao Senado na chapa de Fernando Haddad, agora diz que vai esperar pela decisão do PSD. França também namorava a sigla para um eventual apoio e considera desrespeito anunciar uma mudança antes do convidado.

SUSPIRO. A última sondagem de França ao PSD ocorreu na última quarta, 29, quando o PT já esperava uma posição definitiva dele. A resposta foi não.