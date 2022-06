Márcio França adia decisão e irrita petistas em SP; no Rio, Ceciliano também espera por Molon

Coluna do Estadão

Márcio França (PSB) irritou membros da campanha de Fernando Haddad (PT) ao cancelar reunião prevista para esta quarta para tratar de uma possível aliança. Petistas tinham a expectativa de que França sacramentasse a sua saída da disputa.

DEMORA. “É difícil entender o que o Márcio França faz. Uma hora tem prazo, na outra ele pede mais tempo”, disse, sob reserva, um petista. No Rio, aliados de André Ceciliano (PT) também estão incomodados com o que disseram ser a quarta tentativa de acordo com o PSB de Alessandro Molon.