Marcela Temer vai repetir vestido na posse

A primeira-dama da República, Marcela Temer, usará na cerimônia de posse do presidente eleito Jairo Bolsonar um vestido branco assinado pela estilista brasiliense Luísa Farani.

Marcela já usou o mesmo modelo, em tricoline de algodão, no 7 de setembro de 2017. Na ocasião, foi comprado em uma loja multimarcas por R$ 618 e esgotou do estoque após a aparição da primeira-dama.

Marcela optou por um modelo discreto no dia em que as atenções estarão voltadas para os novos ocupantes do Palácio da Alvorada: o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua mulher, Michelle. (Juliana Braga)