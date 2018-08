Marcela Temer comemora Dia das Artes com crianças no Alvorada

A primeira-dama Marcela Temer recebeu no Palácio do Alvorada nesta sexta-feira, 24, cerca de 100 crianças de três projetos sociais para uma visita cívica em celebração às artes. O Dia da Arte foi comemorado em 12 de agosto.

As crianças conheceram as instalações e as obras expostas no Alvorada e depois se revezaram em apresentações culturais. Os artistas mirins são atendidas por projetos sociais no contraturno escolar em atividades como balé, dança contemporânea e música.

“O trabalho realizado pelos projetos sociais é de extrema relevância para o país, pois aproxima a criança e o adolescente da arte, estimula de forma positiva o desenvolvimento cognitivo e possibilita futura profissionalização do aluno naquela atividade artística”, disse a primeira-dama.

Marcela é a madrinha do Criança Feliz, principal programa do governo Temer na área social.