O deputado eleito Marcel van Hattem será o primeiro líder do Partido NOVO na Câmara dos Deputados. Ele foi o mais votado do Rio Grande do Sul.

Os dois vice-líderes do partido serão Paulo Ganime, do Rio de Janeiro, e Tiago Mitraud, de Minas Gerais. Os outros cinco deputados —Vinicius Poit (SP), Adriana Ventura (SP), Alexis Fontayne (SP), Gilson Marques (SC) e Lucas Gonzalez (MG)— representarão o Novo nas comissões fixas e especiais da Câmara.

Aos 32 anos, Marcel foi vereador em Dois Irmãos, sua cidade natal, e deputado estadual.

Segundo ele, as bandeiras das bancadas serão as privatizações, a redução da máquina pública, a desburocratização e as reformas, especialmente a da Previdência. “Vamos também combater o privilégio em todos os Poderes. Nossa primeira medida será reduzir pela metade o uso do cotão, contratar assessores técnicos por meio de processo seletivo e abrir mão de mordomias e privilégios, como apartamento funcional e auxílio-moradia”, diz.

Fundado em 2015, o Partido NOVO disputou sua primeira eleição nacional neste ano. Além dos oito federais, elegeu 11 deputados estaduais, uma deputada distrital e fez de Romeu Zema o governador de Minas Gerais. (Juliana Braga)

Coluna do Estadão: Twitter: @colunadoestadao Facebook: facebook.com/colunadoestadao Instagram: @colunadoestadao