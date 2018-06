A deputada federal Mara Gabrilli (PSDB) foi eleita nesta terça-feira representante do Brasil no Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela foi a mais votada para a vaga. O chanceler Aloysio Nunes comemorou a vitória do Brasil. “Estamos muito felizes com o resultado. Nós atuamos muito na campanha dela”, disse à Coluna. (Andreza Matais e Naira Trindade)