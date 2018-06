Mansueto vai representar Meirelles em evento com Gilmar Mendes

O secretário do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, vai representar o ministro Henrique Meirelles em evento promovido pelo IDP e a FGV com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, em Lisboa no próximo dia três.

Mansueto é cotado para assumir a pasta da Fazenda. A escolha de Meirelles, contudo, é pelo secretário Eduardo Guardia, que enfrenta resistências no Congresso. Ele é acusado por deputados e senadores de não ter habilidade para negociar com o parlamento.

Meirelles cancelou a participação no evento porque irá se filiar ao MDB na mesma data. O dia três de abril foi escolhido por anteceder o julgamento do HC do ex-presidente Lula. O objetivo é criar um fato político. O HC pode impedir a prisão imediata do petista.

Como revelou a Coluna, Gilmar Mendes vai retornar um dia antes do evento de Lisboa para participar do julgamento. Os petistas apostam que ele dará um voto contra a prisão de Lula antes do trânsito em julgado. (Andreza Matais)