Mandetta descarta Tereza Cristina como vice de Bolsonaro

Adversário de Tereza Cristina (PP) na disputa pelo Senado no Mato Grosso do Sul, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (União), que trabalhou para Bolsonaro e rompeu com o presidente, acredita que a concorrente não será candidata a vice, apesar dos esforços do Centrão. “Bolsonaro não põe a Tereza porque não confia em ninguém, muito menos nela, que fala pelos ruralistas. Dali saíram os impeachments”, diz.

EMBATE. Mandetta afirma que a campanha pelo Senado no Estado será “intensa”. “Mas com o preço da comida onde está, Tereza tem muito a explicar”.