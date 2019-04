Major Olímpio renuncia e Eduardo Bolsonaro deve assumir PSL-SP

O senador Major Olímpio renunciou ao comando do diretório do PSL em São Paulo. Em seu lugar, deve assumir o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas a decisão ainda vai ser oficializada pela executiva nacional do partido.

Segundo o senador, seu compromisso era ajudar a viabilizar a eleição em outubro do ano passado e o momento é de rejuvenescer a legenda. “Acho que ajudamos o [presidente Jair] Bolsonaro a se consolidar. Agora é outra fase e quero me dedicar ao meu mandato integralmente”, disse. (Juliana Braga)