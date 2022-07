Maioria dos prefeitos do MDB-RS vota a favor de aliança com Leite

A maioria dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB no Rio Grande do Sul votou a favor, nesta segunda, da aliança com o pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Leite. Foram 52 votos a 10. A decisão ainda terá que ser confirmada durante convenção partidária, no final do mês, com os demais integrantes da legenda.

Até a semana passada, parte dos emedebistas ainda resistia ao acordo, que poderia inviabilizar a chapa dos partidos na esfera nacional, encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Nos últimos dias, porém, a cúpula do MDB no RS mudou de ideia e passou a admitir publicamente a possibilidade de as tratativas prosperarem.

Conforme mostrou a Coluna do Estadão, a ala bolsonarista do MDB gaúcho indicou ao presidente da sigla, Baleia Rossi, que pode deixar o partido caso a aliança com Leite se concretize. Para a cúpula do partido, isso já estava no preço, e é melhor perder nomes alinhados a Jair Bolsonaro do que se afastar dos moderados.