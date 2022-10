Maioria dos brasileiros não vê País no rumo certo, diz pesquisa da Quaest

Na última semana antes do pleito deste domingo, a Quaest perguntou a eleitores se viam o País no rumo certo: 53% responderam que não. Entre as mulheres, o porcentual é maior: 57%. Os valores se assemelham aos índices de rejeição de Jair Bolsonaro (PL) mostrados nas pesquisas de intenção de voto.

NUBLADO. Porém, mesmo em regiões em que as pesquisas mostram maior apoio a Bolsonaro, como no Sul e no Centro-Oeste, o desalento também é expressivo: 45% disseram não ver o País no rumo certo no Sul e 46%, no Centro-Oeste/Norte. A pesquisa feita entre 24 e 27 de setembro ouviu 2.000 pessoas.