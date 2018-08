Maior crítico de Meirelles, Renan não discursa em convenção

Maior crítico da candidatura de Henrique Meirelles ao Planalto, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) não discursou contra a candidatura dele na convenção nacional do partido que ocorre hoje em Brasília. Ele não se inscreveu para falar. Justificou que “não tem mesa” para sentar. Todos os convencionais, contudo, discursaram de pé, no palco, inclusive ministros.

A Coluna apurou que a cúpula do MDB convenceu Renan a não discursar e ameaçou retaliar a campanha. Ele nega. O senador chegou no evento antes da abertura e ficou próximo a fila de votação defendendo o voto contra. “Isso aqui é um enterro”, dizia. Renan acha que a prioridade do partido deve ser eleger congressistas e ter um candidato ao Planalto pode levar a rejeição do governo Temer para as candidaturas. O discurso de Renan ficou restrito as redes sociais.

O MDB aprovou a candidatura de Meirelles com 80% dos votos.

(Andreza Matais e Naira Trindade)